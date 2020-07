Notizie Milan – Mercato: Hlozek nome nuovo, ecco quanto costa

MILANO – Nonostante il campionato non sia ancora concluso, il Milan sembra essere molto attivo sul mercato. Dopo aver chiuso il passaggio di Pierre Kalulu i rossoneri starebbero cercando di arrivare a Adam Hlozek, trequartista destro, sinistro e seconda punta dello Sparta Praga e della nazionale della Repubblica Ceca Under 21. Il suo club avrebbe fissato il costo del cartellino intorno ai 15 milioni di euro. Sul giocatore, però, c’è l’interesse del RB Lipsia. Una concorrente molto pericolosa visto come si è conclusa la vicenda legata a Dani Olmo, quando lo spagnolo preferì la squadra tedesca ai rossoneri. Comunque Hlozek sembra avere molto mercato, dato che il suo nome è stato accostato anche alla Lazio.

