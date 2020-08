Notizie Milan – Mercato: Hickey verso il Bayern Monaco

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sport, Aaron Hickey calciatore degli degli Hearts, squadra scozzese, sarebbe molto vicino al Bayern Monaco. Il calciatore nei mesi scorsi era stato accostato anche al Milan. I rossoneri infatti sono sempre alla ricerca di un terzino per la prossima stagione.

Il calciatore in questa stagione è retrocesso in Serie B con la sua squadra. Una situazione che ha spinto molti club pronti ad interessarsi all’esterno. La società tedesca oltre ai rossoneri è riuscita ad arrivare prima anche del Bologna, Il Celtic e il Lione, le altre squadre interessata a Aaron Hickey.

