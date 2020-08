Notizie Milan – Mercato: Hendrick, futuro ancora in Premier League

MILANO – Secondo le ultime indiscrezioni di mercato su Jeff Hendrick, il calciatore resterà in Premier League. Il centrocampista, obiettivo sia del Milan, che della Roma, dopo essersi svincolato dal Burnley è a un passo dal Newcastle.

Il Milan nell’ultimo ha concentrato le sue attenzioni su altri obiettivi per il centrocampo, con Bakayoko e Florentino Luis in prima fila, per una maglia rossonera nella prossima stagione. Il Newcastle invece si è dimostrato più concreto rispetto alle italiane. Anche la squadra inglese non cambierà più la sua proprietà e quindi addio al mercato faraonico promesso ai tifosi. Serviva correre ai ripari, Hendrick potrebbe essere il prossimo colpo.

