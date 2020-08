Notizie Milan – Mercato: Hendirck lo svincolato che piace ai rossoneri

MILANO – Avevamo già riportato la notizia legata a Jeff Hendrick e alla fine del suo contratto con il Burnley. Il centrocampista irlandese classe ’92 è attualmente libero di trasferirsi a parametro zero dove preferisce e Sky Sport Uk nei giorni scorsi ha riportato la notizia che il club più interessato e più vicino ad un accordo sarebbe il Milan, pronto a metterlo sotto contratto.

I rossoneri infatti sono sempre alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Florentino Luis è il preferito ma Hendrick potrebbe rappresentare un’occasione visto il suo status contrattuale. Soprattutto se il Benfica non abbasserà le sue richiesta per il suo gioiello.

