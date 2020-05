Notizie Milan – Mercato, gli occhi del Diavolo sono sempre in Francia

MILANO – Il Milan continua a guardare in Francia, in vista della prossima sessione di mercato. Tra i vari reparti che i rossoneri rinforzeranno in estate c’è sicuramente la difesa, tra gli obiettivi principali, per il reparto arretrato, spunta il nome di Tanguy Kouassi, centrale difensivo di proprietà del Paris Saint Germain. Il calciatore è un classe ‘2002, è in questa stagione ha collezionato 13 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno due goal contro l’Amiens.

L’interesse del Milan nei suoi confronti nasce dalla situazione contrattuale del giocatore. Il ragazzo infatti ha il contratto in scadenza con il PSG e la possibilità di piazzare il colpo a parametro zero fa gola al club rossonero. Dal canto suo i parigini vorrebbero prolungare il rapporto con il ragazzo, ma un’offerta dalla Serie A potrebbe convincerlo a cambiare maglia.

