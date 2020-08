Notizie Milan – Mercato: Gabbia strappa la conferma

MILANO – Matteo Gabbia è stato protagonista di una buona stagione con il Milan. Il calciatore, prodotto del vivaio rossonero ha fatto il salto in prima squadra, direttamente dalla Primavera, senza accusare la differenza di categoria. Sulle tracce del centrale c’è da un po’ di tempo il Parma di D’Aversa, che starebbe pensando alla possibilità di prenderlo in prestito. Il Milan però sembra avere le idee chiare, Gabbia si è meritato sul campo la conferma. Guadagnandosi i gradi di riserva di Romagnoli, un’investimento importante vista la giovane e la poca esperienza. Nonostante questo però il Diavolo sul mercato andrà comunque alla ricerca di un altro centrale. Più auspicabile la partenze di uno tra Musacchio e Duarte, con l’argentino primo indiziato. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra clamorosa novità per il mercato rossonero. Sportmediaset sgancia la bomba in diretta TV: passi avanti decisivi, ora la trattativa può sbloccarsi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

