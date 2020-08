Notizie Milan – Mercato: Florentino Luis il prescelto per il centrocampo

MILANO – La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamento sulla questione Florentino Luis e il Milan. Secondo la “Rosea” il calciatore portoghese è il preferito dai rossoneri per rinforzare la mediana della prossima stagione. A centrocampo infatti il Diavolo perderà a parametro zero Lucas Biglia, oltre a Jack Bonaventura, mentre il futuro di Rade Krunic appare sempre più lontano da Milanello.

Florentino Luis per caratteristiche è più incontrista e il suo costo è di 30 milioni di euro, ma il Milan sembra avere le idee chiare e sembrerebbe aver intenzione di fare uno sforzo per il giocatore del Benfica. L’intenzione sul mercato è quella di replicare un paio di colpi alla Theo Hernandez, vera e propria sorpresa dell’ultima Serie A, costato ai rossoneri 20 milioni di euro.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live