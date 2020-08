Notizie Milan – Mercato: fissato il budget per gli acquisti

MILANO – La Gazzetta dello Sport ha riportato la cifra fissata da Elliott, fondo d’investimento proprietario del club meneghino, per gli acquisti. La prossima sessione di mercato estivo, dovrebbe coincidere con una nuova rivoluzione, l’ennesima in ambito rossonero.

100 milioni di euro e questo il budget che il Diavolo avrà a disposizione per garantire a Stefano Pioli una rosa competitiva per giocarsi un posto per la prossima Champions League. L’intenzione è quella di riportare il Milan in alto e per centrare l’obiettivo bisognerà intervenire sul mercato.

