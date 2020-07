Notizie Milan – Mercato: Dominik Szoboszlai, e adesso?

MILANO – Il mercato del Milan, in vita della prossima stagione, ruotava tutto intorno all’arrivo di Ralf Rangnick. L’allenatore tedesco però non sarà alla guida del club rossonero nella prossima stagione. Una decisione che inevitabilmente influirà anche nella prossima sessione di compravendite.

Dominik Szoboszlai, come avevamo ampiamente riportato, sembrava essere l’obiettivo numero del diavolo, in vista della prossima stagione. L’avvento di Rangnick sarebbe stato propedeutico per l’arrivo dell’ungherese a Milanello. Adesso però la strada per il Milan sarà in salita. proprio il tedesco giocava un ruolo fondamentale per questa possibile operazione, tanto che i due avevamo già parlato dell’eventualità di un trasferimento in Italia.

Potrebbero approfittarne le concorrenti, tra queste c’è anche la Lazio di Simone Inzaghi, in Italia. adesso cambieranno tutti i piani, soprattutto di mercato e in questo senso anche le priorità verrano modificate. Szoboszlai quindi è fuori dai piani dei rossoneri? No, ma arrivare all’ ungherese classe 2000, sarà complicatissimo, soprattutto perché servirà un’offerta davvero convincete per convincere il Salisburgo. Tradotto, chiunque voglia acquistare il calciatore dovrà mettere mano pesantemente al portafoglio.

