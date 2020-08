Notizie Milan – Mercato: Diego Costa? Ci pensa Jorge Mendes

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Diego Costa al Milan? Un’indiscrezione di mercato che questa mattina è stata rilanciata dalle maggiori testate. Il futuro dell’attaccante però sarà deciso insieme al procuratore Jorge Mendes, che sta curando la possibile operazione di mercato che vede coinvolto anche il club rossonero.

Per il momento non arrivano smentite sull’interesse del Diavolo. Anzi la voce di mercato è stata rilanciata ma per far si che tutto vada in porto, bisognerà convincere il super agente sportivo, la notizia è stata riportata da Cadena Cope. Nei prossimi giorni il futuro del calciatore sarà delineato e il Milan si gioca le sue carte.

