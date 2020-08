Notizie Milan – Mercato: Diego Costa, c’è una nuova pretendente

MILANO – Diego Costa è un nome attuale anche per il Milan. Si è parlato dell’attaccante spagnolo se non dovesse concretizzarsi il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Sulla punta però non ci sono soltanto i rossoneri, ci pensa l’Inter, che però è alle prese con la grana Conte e secondo quanto riporta A Bola Tv, anche il Benfica avrebbe messo nel mirino il giocatore. Le aquile infatti dopo la rottura delle trattative per Cavani sono alla ricerca di un nuovo attaccante di carisma ed esperienza. Diego Costa ha entrambe le caratteristiche. I contatti sono stati allacciati e i portoghesi stanno cercando di capire se il giocatore è disposto ad accettare una loro offerta.