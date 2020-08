Notizie Milan – Mercato, Di Marzio: “Reina partirà, ipotesi Begovic bis”

MILANO – L’esperto di mercato e giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul futuro del parco portieri del Milan. Ecco cosa ha detto sui rossoneri all’emittente satellitare:

«Per la questione legata al secondo di Donnarumma, Reina non dovrebbe restare al Milan, lo spagnolo è destinato alla partenza. Come secondo c’è l’ipotesi di un Begovic bis, che ha disputato la seconda parte di stagione agli ordini di Stefano Pioli. I rossoneri quindi non sono concentrati solo sui rinnovi, stanno lavorando per rinforzare la rosa, in vista della prossima stagione».

