Notizie Milan – Mercato: Deulofeu si propone ai rossoneri

MILANO – Non è bastato Gerard Deulofeu al Watford per salvarsi. La squadra inglese è retrocessa dalla Premier League e il calciatore spagnolo vorrebbe cambiare aria, probabilmente anche il prima possibile. Secondo quanto riporta Tuttosport, il calciatore si sarebbe proposto anche al Milan, sua ex squadra dato che ha indossato la maglia rossonera per 6 mesi nel 2017. Il Diavolo però, al momento, non sarebbe particolarmente interessato al profilo del giocatore, sempre secondo il quotidiano sportivo. Il Milan infatti sugli esterni per ora sembra essere abbastanza coperto, vista l’intenzione di Pioli di continuare a far giocare Leao sulla fascia.

