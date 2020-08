Notizie Milan – Mercato: Deulofeu, i rossoneri ci riflettono

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Nei giorni scorsi abbiamo riportato le indiscrezioni di mercato, su un possibile ritorno in rossonero di Gerard Deulofeu. Lo spagnolo starebbe spingendo, con il suo agente, su un possibile ritorno in al Milan, dopo la mezza stagione nel 2017. Il Diavolo all’inizio sembrava convinto di non voler procedere su questa pista, adesso Tuttosport, riporta come la dirigenza del Milan abbia voluto fare un mezzo passo indietro, decidendo di valutare il profilo del calciatore. Anche perché sulla fascia sinistra servirà un nuovo innesto, dopo l’addio di Bonaventura, a cui non è stato rinnovato il contratto, in scadenza. Tutto però sembra essere legato al rinnovo con di Ibra. Con la fumata bianca per lo svedese il reparto offensivo sarà considerato completo e Deulofeu potrebbe essere valutato come alternativa sulle fasce a Castillejo e Rebic.

