Notizie Milan – Mercato: dalla Turchia rilanciano l’interesse per Omur

MILANO – Secondo quanto riporta ajansspor.com, media turco, il Milan avrebbe presentato un’offerta da 20 milioni di euro, rateizzati in due tranche da 10 milioni, per Abdulkadir Omur. Sul esterno destro c’è anche la concorrenza del Benfica, che nei giorni scorsi avrebbe proposto 23 milioni di euro per giocatore. Proposta che però il Trabzonspor, club proprietario del cartellino del ragazzo, avrebbe rispedito al mittente. Il Milan per convincere il club turco avrebbero inserito nell’offerta anche una clausola con l’aggiunta del 10% sull’incasso della prossima cessione. Omur, sempre secondo la fonte, non è incedibile, ma servirà mettere mano al portafoglio per portarlo a Milanello.