Notizie Milan – Mercato: continua l’assalto rossonero a Chiesa

MILANO – Intervenuto ai microfoni di FirenzeViola.it, Lorenzo De Santis, intermediario di calciomercato, ha parlato del Milan come principale candidato all’acquisto di Federico Chiesa: “Lo vedo lontano dalla Fiorentina. Se fosse dipeso da lui sarebbe già andato via la scorsa estate. L’offerta giusta si aggira sui 45/50 milioni e mi risulta un’accelerata forte del Milan, che ha in ballo anche dei discorsi su Milenkovic. Vedo un asse molto caldo Firenze-Milano”. Una conferma legata al fatto che il Milan stia seriamente cercando di prendere l’esterno della Nazionale di Roberto Mancini e chiesa non l’unica pista di mercato che porta da Firenze a Milano.

