Notizie Milan – Mercato: concorrenza dalla Germania per Schick

MILANO – Abbiamo riportato le tanti voci di mercato sul futuro di Patrik Schick, l’attaccante resta sempre in orbita Milan. I rossoneri, infatti, continuano a pensare al ceco come rinforzo per il reparto offensivo del prossimo anno. Secondo quanto riporta il sito internet della Bild, però ci sarebbe una nuova concorrente per il giocatore della Roma. Il Bayer Leverkusen, infatti, starebbe pensando alla punta attualmente al Lipsia. Soprattutto nel caso in cui il gioiellino Kai Havertz dovesse salutare la Bundesliga, per accasarsi al Chelsea. In questo caso i soldi incassati dalla possibile cessione verrebbero reinvestiti su Patrik Schick.

