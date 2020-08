Notizie Milan – Mercato: Commisso blinda Milenkovic

MILANO – La pista di mercato che porta a Nikola Milenkovic non è tramontata per il Milan. Anzi, la società rossonera continua il suo pressing con l’agente del calciatore. La Fiorentina dal canto, però, non sembra poi così disposta ad accettare il possibile trasferimento.

Tutt’altro. Rocco Commisso, numero uno della società gigliata avrebbe intenzione di blindare il serbo. non vuole perdere il difensore, considerato uno dei migliori in rosa e una sua uscita non collimerebbe con il progetto viola di voler rinforzare la squadra, in vista della prossima stagione. Il Milan però non demorde, vuole portare Milenkovic a Milanello ed affiancarlo a Romagnoli.

