Notizie Milan – Mercato: chi lascia dopo questa stagione

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Non c’è soltanto Jack Bonaventura la passo d’addio con il Milan. L’attuale stagione rossonera ha chiuso i battenti, ma è già tempo di pianificare l’anno che verrà.

Come detto non c’è solo l’ex Atalanta. Anche Lucas Biglia ha il contratto in scadenza è cambierà aria. Per lui si profila un ritorno in Argentina, oppure in Spagna. Poi c’è anche Asmir Begovic, che tornerà in Premier League, dopo il rientro a Milanello di Reina. Infine ci sono i partenti non per questione contrattuali. Krunic è destinato ad essere messo sul mercato, così come Laxalt, Musacchio e uno tra Conti e Calabria. Anche per Ricardo Rodriguez non ci sarà futuro in rossonero.

