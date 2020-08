Notizie Milan – Mercato: Ceballos, sempre più Arsenal

MILANO – L’Arsenal è pronto a fare follie per Ceballos. Il calciatore spagnolo è stato a lungo nei pensieri del Milan, che lo ha inseguito sul mercato, cercando di arrivare a “metterci le mani sopra”, senza mai riuscire a concretizzare il colpo.

Alla fine la spuntarono proprio i Gunners, che trovarono un accordo con il Real Madrid, squadra che detiene il cartellino del giocare, sulla base del prestito. Ora le indiscrezioni di mercato rivelano come la squadra londinese, sia pronta a fare un’offerta per acquistare Ceballos a titolo definitivo. ovviamente adesso per il Milan l’operazione non è più fattibile, visti i costi altissimi, soprattutto legati all’ingaggio del fantasista.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live