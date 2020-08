Notizie Milan – Mercato: c’è una speranza per Vlahovic

MILANO – Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe non serre con la Fiorentina. Tra il calciatore e la società viola ci sarebbero degli attriti, riguardo al finale di stagione del ragazzo, al di sotto delle aspettative, e soprattutto sul rinnovo contrattuale. Sullo intanto si staglia il Milan. I rossoneri, infatti, pensano al serbo, soprattutto se dovesse restare, come sembra, Zlatan Ibrahimovic. A Milanello Vlahovic avrebbe tutto il tempo per crescere e sbocciare sotto l’ala dello svedese. Non ci sono soltanto i rossoneri, anche diversi club tedeschi, sempre secondo la fonte, hanno messo gli occhi sul giocatore. Il Milan, intanto, resta alla finestra. Ma attenzione perché in queste ore stanno circolando anche altre clamorose indiscrezioni per il mercato rossonero. Tutto vero, Maldini tenta un doppio colpo da urlo: contatti in corso! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

