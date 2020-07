Notizie Milan – Mercato: Castillejo, ecco chi lo cerca

MILANO – Samu Castillejo è tra i giocatori rigenerati dalla cura Pioli. L’ex Villarreal, arrivato al Milan per fare rifiatare Suso, piano piano è salito di grado, venendo spesso preferito a Suso, tornato in Spagna a gennaio. Però sul classe ’95 ci sarebbe tre club, i cui nomi non sono ancora riportati, della Liga su di lui. Lo spagnolo però si trova molto bene in rossonero, e non ha nessuna intenzione di lasciare Milano, il Milan e Pioli. Una situazione che a dire il vero si ripete, dato l’ex Villarreal, nella finestra invernale di mercato, era stato accostato all’Espanyol, per decidere di rimanere in rossonero e giocarsi un posto da titolare. Scelta che ad oggi è stata più che ripagata.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live