Notizie Milan – Mercato: Calabria, si attendono offerte concrete

MILANO – Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe attendendo offerte concrete per Davide Calabria. Il calciatore è sul mercato è in Italia piaceva al Bologna, che poi però ha preferito ripiegare si De Silvestri. Mentre le due squadre più interessate al calciatore, sembrano essere il Betis Siviglia e il Siviglia. I due club andalusi però non sono andati oltre al mero interesse e non hanno presentato alcuna offerta. Il Milan attende, con i soldi della possibile cessione di Calabria dovrebbe arrivare Serge Aurier.

