Notizie Milan – Mercato: Calabria, l’interesse di un club avvicina la cessione

MILANO – Il Bologna avrebbe deciso di puntare con forza su Davide Calabria. Il terzino destro sembra essere in uscita dalla squadra rossonera, in virtù dell’ultima stagione in chiaroscuro oltre al fatto che la sua eventuale cessione rappresenterebbe una plusvalenza “pura” per il diavolo, dato che il calciatore è un prodotto del vivaio del club meneghino. I rossoblù potrebbero finanziare il colpo di mercato grazie alla cessione di Tomyasu. Sul giapponese infatti è molto attiva la Roma. Il primo sponsor di Calabria al Bologna è Sinisa Mihajlovic, il tecnico serbo vorrebbe allenare di nuovo il giocatore dopo l’esperienza sulla panchina del Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live