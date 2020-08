Notizie Milan – Mercato: Calabria conteso in Spagna

MILANO – Con il passare del tempo il futuro di Davide Calabria sembra essere più lontano dal Milan. Il terzino rossonero, infatti, potrebbe salutare nella prossima finestra di mercato, con il Diavolo allettato dalla possibilità di realizzare una plusvalenza.

Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il giocatore avrebbe molto mercato in Spagna, con Siviglia e Betis sulle sue tracce. Le due squadre starebbero seguendo Calabria da diverso tempo e non è escluso che a settembre non decidano di tentare l’affondo con il Milan. Non va dimentica però neanche la pista italiana, con il Bologna di Mihajlovic alla ricerca di un terzino destro, in vista del prossima campionato.

