Notizie Milan – Mercato: Bosisio, interesse dalla Serie C

MILANO – Tuttoc.com ha fatto il punto della situazione sul futuro di Marco Bosisio giovane difensore centrale di proprietà del Milan. Diverse squadre di Serie C, infatti, hanno manifestato il loro interesse per il giocatore, Piacenza e Albinoleffe su tutte. Il classe 2002 nella prossima sessione di mercato estiva dovrebbe partire per andare a farsi le ossa e poi tornare in rossonero per valutare la sua crescita. Quindi una delle due squadre dovrebbe riuscire a mettere le mani sul ragazzo, in prestito, con il benestare del Milan. Sono attese novità nei prossimi giorni, Bosisio è destinato a salutare temporaneamente Milanello.