Notizie Milan – Mercato: Bennacer resterà in rossonero

MILANO – Ismael Bennacer in questa stagione è diventato un insostituibile tra i titolari del Milan. Le prestazione dell’algerino però oltre ad avergli regalato i gradi di titolare, hanno anche portato le attenzioni di grandi club. Paris Saint Germain, Manchester City e United sono sulle tracce del centrocampista, ma Ralf Rangnick ha le idee ben precise. Il tedesco stima molto l’ex Empoli, come riportato dal portale calciomercato.com, e non ha intenzione di farlo partire. Il suo Milan, quindi, ripartirà da Ismael Bennacer, con buona pace di altre società, che dovranno guadare altrove per rinforzare la propria rosa nella prossima sessione estiva di mercato.

