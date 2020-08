Notizie Milan – Mercato: Bakayoko, si tratta a oltranza con il Chlesea

MILANO – Avanti tutta per Bakayoko. Il Milan continua sulla sua strada, manca ancora l’accordo con il Chelsea, ma i discorsi con la squadra inglese per il giocatore vanno avanti. I rossoneri hanno già trovato l’accordo con il centrocampista, che ha già espresso la volontà di tornare a Milano.

Lo stesso Bakayoko in questi giorni è in attesa dell’accordo tra Milan e Chelsea per il suo cartellino, accordo che per il momento tarda ad arrivare, ma i rossoneri continuano il loro pressing. Per la dirigenza l’ex Monaco è il rinforzo adatto per la mediana di Stefano Pioli.

