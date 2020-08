Notizie Milan – Mercato: Bakayoko primo obiettivo dei rossoneri

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il primo obiettivo di mercato del Milan è Timoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea infatti è la prima scelta della dirigenza rossonera e i contatti con la squadra londinese vanno avanti. I Blues chiedono per il cartellino del giocatore 30 milioni di euro, il Diavolo è arrivato a 20. 10 milioni di differenza tra domanda e offerta. In ogni caso il Milan resta tranquillo e crede di poter arrivare al giocatore alle sue condizioni, forte anche dell’ok dato dal francese, che vuole tornare a vestire la maglia rossonera che indossato nella stagione 2017. Nei prossimi giorni sono attesi nuoci contatti tra le parti, il Diavolo non ha intenzione di rinunciare al calciatore.

