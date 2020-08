Notizie Milan – Mercato: Aurier, dubbi sul terzino del Tottenham

MILANO – Serge Aurier sembrava essere il nome nuovo del mercato del Milan. Dato che il terzino destro, in forza al Tottenham, è stato offerti ai rossoneri. Gli ultimi aggiornamenti per, riportati dal portale calciomercato.com, parlano delle perplessità della proprietà, rispetto alla dirigenza. Sì perché sia Maldini, che Massara, sembrano essere convinti della bontà dell’operazione. Discorso totalmente differente per Elliott, il fondo americano non sembra disposto a mettere 20 milioni di euro sul piatto, soprattutto per una questione di età, dato che il calciatore ha 28 anni. Più apprezzati invece, Emerson Royal e Dumfries.

