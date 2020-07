Notizie Milan – Mercato: attenzione un’altra big d’Inghilterra su Romagnoli

MILANO – Anche il Manchester United è alla ricerca di un nuovo difensore, in vista della prossima sessione di mercato. Solskjaer, allenatore dei Red Devils, si è già messo all’opera per trovare il migliore, per la sua squadra. Tra questi, secondo quanto riportato da ESPN, figura anche Alessio Romagnoli, capitano del Milan.

Il numero tredici rossonero è finito al centro delle voci di mercato, vista la situazione contrattuale con il diavolo: il suo contratto scadrà nel 2022, e il Milan ha intenzione di proporre nei prossimi tempi, il rinnovo. Nonostante le intenzioni della società meneghina, anche il Liverpool e l’Atletico Madrid sarebbero alla finestra, pronte ad entrare in competizioni per mettere le mani sul centrale.

