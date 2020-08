Notizie Milan – Mercato: ancora viva la pista Florentino Luis

MILANO – La trattativa per Florentino Luis, centrocampista del Benfica, non è mai tramontata per il Milan. Secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera”, infatti, il direttore sportivo del club meneghino, Frederic Massara, starebbe portando avanti da mesi la trattativa per il giocatore.

Serviranno 35-40 milioni di euro, nessuno sconto e nessuna contropartita, come chiede la società portoghese. Il dirigente rossonero starebbe lavorando da tempo per abbassare le richieste dei lusitani, in modo da poter portare a Milanello il centrocampista. Zona del campo alla quale serviranno rinforzi, visto l’addio di Biglia e la possibile cessione di Krunic.

