Notizie Milan – Mercato: Ajer, un passo indietro dalla Premier?

MILANO – ​Kristoffer Ajer rimane sempre in orbita rossonera. Il difensore centrale infatti ha riscosso l’interesse dei rossoneri, sempre alla ricerca di un centrale da affiancare a Romagnoli, nella prossima stagione, nonostante le ottime prestazioni di Kjaer. Sul calciatore del Celtic, però, non c’è l’interesse solo del Milan, ma anche il Leicester. Le sirene dalla Premier League sembravano avere un forte richiamo sul ragazzo. Le carte in tavola, però, sembrano essere cambiate, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com.

Le foxes sono impegnate nella corsa per un posto nella prossima Champions League e non riusciranno a centrale l’obiettivo , potrebbero fare un passo indietro. Dato che il Celtic per il cartellino del giocatore chiede almeno 40 milioni di euro. Cifra alta, anche per le casse del Milan.

