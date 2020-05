Notizie Milan – Menez: “In rossonero sono stato benissimo”

MILANO – Jeremy Menez attualmente è sotto contratto con il Paris FC, ma non sembra aver dimenticato il suo passato al Milan. Il calciatore francese ha preso parte alla diretta Instagram, sul profilo di Sebastian Frey, ex portiere di Fiorentina, Parma e Inter. L’ex rossonero ha risposto alle domande sulla sua avventura nel club meneghino. Ecco che cosa ha detto.

: «Tornerei di corsa al Milan, in rossonero sono stato benissimo. Così come sono stato bene alla Roma. Questi due club mi hanno dato molto, ma le due città sono molto diverse. Semi chiedi qual’è il derby più caldo ti dico quello di Roma, rispetto a quello di Milano. La stagione del Milan? Theo Hernandez mi piace molto, sta facendo benissimo in rossonero».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live