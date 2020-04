Notizie Milan – Mendes: “Primo allenamento sarà una gioia infinita”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Il quotidiano Tuttosport ha intervistato la Monica Mendes, del Milan Femminile. La calciatrice ha parlato dell’emergenza Coronavirus, ecco le sue parole.

: «Questo per me è un momento davvero strano e stare lontano dai miei cari non migliora la situazione. In Portogallo la situazione è diversa rispetto all’Italia, ma siamo venti giorni indietro, spero che non si arrivi allo stesso numero di morti. Questo periodo di quarantena allenerà anche la mente, con alcuni amici abbiamo lanciato l’hastag #portugaltreinaemcasa e stiamo convincendo tutti ad allenarsi da soli. Quando questa emergenza arriverà alla fine la prima cosa che farò sarà abbracciare la mia famiglia. Le mie compagne di squadra mi mancano molto, non vedo l’ora che arrivi il primo allenamento, sarà una gioia infinita».

