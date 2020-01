Notizie Milan – Mazzarri si gioca la panchina contro il Diavolo

MILANO – Milan e Torino domani sera si giocheranno l’accesso al prossimo turno della Coppa Italia. La squadra granata è reduce dalla bruttissima sconfitta, nell’ultimo turno di campionato, contro l’Atalanta. Un 7-0 che non da alibi e un ‘eventuale sconfitta anche con i rossoneri potrebbe costare l’esonero al tecnico del Toro. Walter Mazzarri è chiamato ad invertire la rotta, a rialzare la testa. Così come ha fatto il diavolo dopo aver toccato il fondo, della stagione, sempre contro la Dea a Bergamo. Un cinque a zero netto, che però è stato anche il punto di svolta per Pioli e la sua squadra. Belotti e compagni quindi giocheranno non solo per accedere alla semifinale, contro la Juventus, ma anche per ritrovare l’orgoglio perso.