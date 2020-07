Notizie Milan – Massara: “Donnarumma? Fiduciosi sul rinnovo”

MILANO – Frederic Massara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato il mercato. Il direttore sportivo del Milan, infatti, ha risposto alle domande su futuro di Donnarumma:

«Il futuro di Donnarumma? Siamo fiduciosi. Nei prossimi giorni ci incontreremo con l’entourage del ragazzo, per iniziare il discorso legato al suo rinnovo. Siamo fiduciosi perché la sua volontà è quella di restare in rossonero. Noi speriamo di arrivare ad un accordo, anche perché il suo futuro è il Milan e speriamo di averlo con noi il più a lungo possibile».

