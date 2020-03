Notizie Milan – Martinez: “La filosofia di Gazidis è folle”

MILANO – Antonello Martinez è intervenuto oggi ai microfoni di RadioSportiva, parlando del particolare momento che sta vivendo il Milan e di Ivan Gazidis. Ecco le sue parole.

: «Per come la penso io Gazidis non è assolutamente adatto a ricoprire il suo attuale ruolo. La prova del suo fallimento è il ritorno di Ibrahimovic, con lo svedese in campo si è visto una squadra nuova, soprattutto sotto l’aspetto caratteriale. Ricordo che il dirigente rossonero prende 4 milioni di euro netti e ha voluto inseguire una strategia folle come quella degli Under 23. Chissà, magari cambieranno le cose, ma non credo che Gazidis lo abbia capito».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live