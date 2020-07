Notizie Milan – Mariano Diaz positivo al Coronavirus

MILANO – Mariano Diaz, a lungo inseguito sul mercato anche dal Milan, oltre che dalla Roma, è risultato essere positivo al Coronavirus. L’attaccante del Real Madrid, infatti, non ha partecipato all’allenamento odierno ed è entrato subito in isolamento, grazie anche alla tempestività del club spagnolo. Il giocatore salterà, inoltre, la sfida di Champions League del prossimo 7 agosto contro il Manchester City. Sul suo profilo Instagram, attraverso una stories, ha voluto ringraziare e tranquillizzare tutte le persone che gli sono vicine, rassicurandoli sulle sue condizioni fisiche: «Vi ringrazio per i messaggi di sostegno che mi avete inviato, mi sento bene grazie a Dio. Ora sono in casa, in isolamento, ma spero di tornare il prima possibile con i miei compagni e alla normalità. Non vedo l’ora di riunirmi alla squadra». Ma intanto, proprio in queste ore, stanno circolando anche altre grosse novità per i tifosi rossoneri, arriva l’annuncio in diretta di Manuele Baiocchini a Sky Sport: “Attenzione, grandi notizie da Milanello!” >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA

