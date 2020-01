Notizie Milan – MARCA: “Suso al Siviglia, si chiude l’affare”

MILANO – Marca, quotidiano sportivo spagnolo, ha riportato delle nuove indiscrezioni sul operazione di mercato tra Milan e Siviglia per Suso. Le due squadre avrebbero finalmente raggiunto un accordo e la chiusura sembra ormai prossima. Il numero otto rossonero andrà a giocare in Liga grazie all’ultima offerta del club andaluso: prestito della durata di 18 mesi (fino al termine della prossima stagione) con opzione d’acquisto a 25 milioni. Per quello riguarda la clausola di obbligo di riscatto, invece, le notizie sono ancora meno chiare. Nel corso della giornata, però, dovrebbero arrivare importanti novità su questo fronte. Suso sembra ormai prossimo al passo d’addio.