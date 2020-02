Notizie Milan – Marani: “Porte aperte in Coppa Italia? Paradossale”

MILANO – Matteo Marani, giornalista sportivo e volto di Sky Sport, ha parlato all’emittente satellitare della possibilità di far disputare Juventus-Milan a porte aperte, solo per i residenti in Piemonte. Non c’è ancora l’ufficialità su quest’indiscrezione, però, per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. Questa eventualità è in totale contrapposizione con la decisione di rinviare Juventus-Inter, in programma questo weekend a Torino, allo Stadium.

: «Se fosse confermata non riuscirei a spiegarmi questa cosa. Si sfiora il paradossale e la sensazione è quella che, attualmente, questa situazione non sembra essere sotto controllo».

