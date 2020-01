Notizie Milan – Marani: “Pioli ha ridisegnato i rossoneri”

MILANO – Matteo Marani, giornalista di sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della situazione attuale del Milan. Ecco le sue parole su Pioli.

: «Pioli ha dimostrato molta intelligenza. Il tecnico dei rossoneri ha capito cosa doveva essere cambiato con l’arrivo di Ibrahimovic. ha capito lo spazio che serviva è ha fatto un passo indietro, questo è sintomo di intelligenza secondo me. Ibra aveva bisogno di spazio per rendere al massimo, con lui in campo serve maggiore equilibrio, lo ha detto anche Pioli nelle varie conferenze stampa. Quello che abbiamo visto nelle ultime giornate è un Milan ridisegnato».