Notizie Milan – Maniero: “Spero che il derby sia la partita dei rossoneri”

MILANO – Filippo Maniero ex attaccante del Milan, Ha parlato del prossimo impegno in campionato dei rossoneri: il derby contro i rivali dell’Inter. Ecco le sue parole.

: «Credo che la partita arrivi nel momento migliori per i rossoneri. Con Ibra il Milan ha le carte giuste per potersi confrontare con l’Inter. sarà una bella gara tutte e due le quadre arrivano da un buon momento. Io da ex calciatore e tifoso rossonero mi auguro che quella di domenica sera sia la partita del Milan, certo i nerazzurri non sono una squadra semplice da affrontare, però nel derby si annulla tutto, è sempre una sfida particolare».