Notizie Milan – Maniero: “Ragionare partita dopo partita è giusto”

MILANO – Filippo maniero, ex calciatore di professione attaccante. In carriera ha indossato anche la maglia del Milan, oltre che quelle di Venezia e Palermo. A quarantotto ore dal derby di Milano, contro l’Inter è tornato a parlare della sua ex squadra, i rossoneri. Ecco le sue parole.

:« Credo che ragionare partita dopo partita metta i rossoneri sulla strada giusta e i risultati si sono visti. Però il Milan deve porsi anche un obiettivo, serve una motivazione ulteriore per arrivare in fondo a questa stagione. Anche per le prossime partite, non solo per il derby»