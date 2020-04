Notizie Milan – Mancini: “Ibra come Messi e Ronaldo”

MILANO – Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset e tra i temi toccati c’è stato anche Zlatan Ibrahimovic. Ecco che cosa ha detto.

: «Ibrahimovic è degli attaccanti più forti, in assoluto. Per me è sullo stesso piano di Messi e Ronaldo. Ovunque è andato è riuscito ha vincere il campionato, segnando sempre tantissimo. Anche quest’anno, da quando è tornato al Milan è cambiata la musica per i rossoneri, ma non so cosa accadrà in futuro».

