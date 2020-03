Notizie Milan – Maldini riflette sul suo futuro in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Qual’è il futuro di Paolo Maldini? se lo chiedono tutti i tifosi del Milan, dopo la bufera Boban. Elliott sarebbe disposta a lasciarlo all’interno dell’organigramma societario, ma a delle specifiche condizioni. In pratica il direttore tecnico del Diavolo dovrebbe allinearsi al diktat della proprietà, a che e soprattuto su Ralf Rangnick. Qualora il tecnico-direttore sportivo tedesco dovesse essere ufficializzato dal club meneghino. In ogni caso, se restare o andarsene, sarà una sua libera scelta. Intanto Almstad e Moncada scaldano i motori qualora venissero promossi al comando del Milan.

