Notizie Milan – Maldini lascerà la dirigenza a fine stagione

MILANO – “Con tutto il rispetto, penso che Ralf Rangnick non sia un profilo adatto al Milan”. Queste parole, rilasciate da Paolo Maldini qualche settimana fa, ancora riecheggiano in casa rossonera e lasciano pensare, legittimamente, che dopo Boban anche l’ex capitano lascerà la dirigenza rossonera. Impossibile, infatti, che Maldini accetti di sottostare alle volontà di Rangnick e Gazidis nella costruzione del Milan che verrà. La separazione da Boban si è consumata ieri, quella con Maldini (e con ogni probabilità anche con Massara) si consumerà a fine stagione.

