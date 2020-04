Notizie Milan – Maldini, la sua permanenza in rossonero è molto difficile

MILANO – Tuttosport ha riportato delle nuove indiscrezioni sul futuro di Paolo Maldini. La permanenza del direttore tecnico rossonero, all’interno dei quadri societari del club, resta molto complicata. Soprattutto per via del rapporto con Gazidis e delle decisioni che il dirigente sudafricano ha preso, in primis quella di puntare su Rangnick. Il profilo del tedesco non entusiasma l’ex capitano del Milan, che lo ha bocciato pubblicamente. All’interno della società però s’inizia a pensare che un suo allontanamento, dopo quello di Boban, deteriorerebbe il rapporto con i tifosi, ma una marcia indietro in questo momento non sembra davvero praticabile.

