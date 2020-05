Notizie Milan – Maldini incontra la squadra a Milanello

MILANO – Le parole espresse da Paolo Maldini, ieri, sul conto di Ralf Rangnick ha scosso tutto l’ambiente Milan. L’eco delle polemiche, a ventiquattro ore di distanza, non sembra però arrestarsi. Oggi il direttore tecnico del Diavolo, però, non è tornato sull’argomento, ha preferito fare visita alla squadra a Milanello, come riportato da Repubblica. I calciatori del club meneghino questa mattina erano impegnati nella nuova sessione di allenamento odierna, agli ordini di mister Pioli. Alla seduta ha assistito anche Maldini, mantenendo ovviamente le tassative distanze sociali, imposte dal protocollo sanitario. Il dirigente con questa mossa ha voluto esprimere la sua vicinanza alla rosa rossonera e ai membri dello staff tecnico, che sono tornati al lavoro con l’ottica di poter terminare questa stagione. Un’ulteriore frecciatina, forse, a Rangnick, accusato dalla bandiera del Milan di poca professionalità e di non essere rispettoso nei confronti di chi vuol concludere questa stagione di Serie A.

