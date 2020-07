Notizie Milan – Maldini, futuro sempre più rossonero

MILANO – Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il futuro di Paolo Maldini sembra essere meno incerto. Il direttore tecnico rossonero, infatti, nei giorni scorsi ha incontrato Ivan Gazidis, un colloquio chiarificatore, dopo gli attriti del passato. E nel quale è stata ribadita all’ex capitano la voglia di continuare insieme.

Maldini infatti gode della stima della proprietà e dello stesso dirigente sudafricano. Ovviamente il presupposto per poter continuare insieme passa dalla chiarezza dei ruoli. Cosa che non è stata rispettata nella vicenda Rangnick. Quando il tedesco era stato cercato dal Milan, senza mettere al corrente la parte sportiva della dirigenza. Adesso, però, sembra tutto rientrato nei binari giusti e il futuro del direttore tecnico dovrebbe essere ancora in rossonero.

